Love hurts

1. Mai 1786 – Im Wiener Burgtheater wird „Le nozze di Figaro“ uraufgeführt, eine Opera buffa (dt. komische Oper) von Wolfgang Amadeus Mozart. Das italienische Libretto stammt von Lorenzo da Ponte.

Figaro und Susanna sind einander versprochen und die Hochzeit steht kurz bevor. Als Figaro jedoch erfährt, dass seine Verlobte auch von ihrem Pagen umworben wird, beginnt ein gefährliches Spiel aus Liebe und Intrigen. In diesem Netz verstricken sich die Protagonisten in Abhängigkeiten und es scheint kein Ausweg in Sicht. Mozart zeigt in „Le nozze di Figaro“, dass die Liebe die größten Abgründe hervorbringen kann – und dass Hoffnung auf ein Happy End nur für die besteht, die bereit sind, sich dem Gegenüber in ihrer ganzen Verletzlichkeit auszuliefern. Die Bayerische Staatsoper bringt das Stück wieder auf die Bühne und zeigt, dass es ein immer modernes Thema ist: die so verwirrende wie faszinierende Komplexität von Liebe und Emotionen.

Regie führt der wiedergekehrte Christof Loy. Die junge ukrainische Sopranistin Olga Kulchynska feiert in der Rolle der Susanna ihr Hausdebüt.

4., 7. + 10.11., Bayerische Staatsoper, Beginn 19 Uhr, www.staatsoper.de