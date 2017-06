Let me entertain you

Man nehme einen Moderator mit Affinität zum Bauchredner, einen Trickster, der Ölfässer tanzen lässt, und einen Sänger mit breit gefächertem Repertoire – fertig ist der perfekte Varieté-Abend.

Obendrauf kommt jetzt noch eine Violinistin, die schon für Herbert Grönemeyer und Rod Stewart gespielt hat, und eine Akrobatin, für die Höhenangst ein Fremdwort ist. Et voilà: die neue Show „Lovely Bastards“ im GOP Varieté-Theater München. International standen sie auf den unterschiedlichsten Bühnen, im Moulin Rouge in Paris, am Broadway in New York oder im Kowloon Theatre in Hong Kong. Artistische Kunstfertigkeiten treffen auf skurrile Geräusch-Akrobatik, Meisterjonglage auf die Kunst der Stimme aus dem Bauch.

GOP Varieté-Theater München, Lovely Bastards, bis 9. 7., www.variete.de