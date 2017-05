LEO gratuliert**

Bavarian Mr. Leather ist ein Franke

Mitte März wurde im Rahmen des MLC „stark-bier-fests“ der neue Bavarian Mr. Leather gewählt – und das Rennen machte ausnahmsweise kein Münchner. Der 35-jährige Manfred Herbst ist Elektromechaniker, wohnt im fränkischen Örtchen Wassertrüdingen und unterhält gute Beziehungen zum Nürnberger Lederclub und der Fetischszene Frankens. Der begeisterte Motoradfahrer und Piercer lebt mit seinem Mann Christian in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und wird nun für ein Jahr die bayerische Leder- und Fetischszene repräsentieren. Als Bavarian Mr. Leather möchte er die Arbeit seines Vorgängers Werner Hall im Dienste der HIV-Prävention fortführen, die Community unterstützen, die ländlichen Bereiche Bayerns für den schwulen Fetisch begeistern und für mehr Toleranz nach innen wie nach außen eintreten: „Gerade jetzt, wo die ganze Welt anscheinend einen riesigen Schritt nach rechts und damit zurück macht, ist es umso wichtiger zusammenzuhalten und weiterhin für unsere Rechte zu kämpfen!“, so der frisch gekürte Mister. Wir wünschen Manfred viel Erfolg und viel Spaß in seinem Amt! Mehr über ihn erfahrt ihr auf seinem Facebook-Profil: Bavarian Mr. Leather 2017.