× Erweitern Foto: Alex Stark Alex Stark

In der neuen Münchner Kultur-Bühne #kulturtenne wird Livemusik, Kabarett und Travestie großgeschrieben! Während Künstlern aller Art ein Refugium nach dem anderen genommen wird, treffen die neuen Betreiber der alten Fasanerie in Moosach eine gegenteilige Entscheidung: Für Kunst und Kultur in München! Neben dem Genuss der hervorragenden Küche und dem traumhaften Ambiente kann man seine Sinne nun noch mehr verwöhnen und sich bei guter Musik entspannen. Das ist jedoch nicht alles, denn Lesungen, Shows, die ein oder andere Vernissage und Musikerflohmärkte sollen künftig auch auf dem Programm stehen.

× Erweitern Foto: Munich String Dienstags ist Jamsession ist der Kultur-Bühne

Die wöchentliche Dienstags-Jamsession läuft bereits und überzeugt durch ihr abwechslungsreiches Programm, das mühelos Genregrenzen aufhebt. Alte Hasen der Münchner Musikszene wechseln sich mit Gastmusikern ab und Profis mit Amateuren, dabei sind Neulinge ebenfalls herzlich willkommen. Was bei der Auftaktsession, die von den „BusStop Rokkers“ perfekt geleitet wurde, besonders beeindruckte, war das selbstverständliche Miteinander. Hier nahm keiner die Bühne für sich allein in Anspruch, jeder kam zum Zug und spielend entstanden neue Formationen – Musik verbindet die Menschen!

× Erweitern Foto: Daniel Schvarcz/Fasanerie Bühne und Genuß

Die frisch renovierte Tenne mit ihrem offenen Gebälk ist wohl temperiert und angenehm beleuchtet. Wer an einem der hübsch gedeckten Tische Platz nimmt, kann sich sicher sein, dass der Wein auf den Punkt temperiert ist, das Essen vorzüglich mundet und das hervorragend geschulte Servicepersonal einem jeden Wunsch von den Lippen abliest. Aber auch zum Feierabendbier lässt es sich hier gut aushalten. Die einen tanzten vor der Bühne, die andern entspannten in einem gemütlichen Sessel im hinteren Teil des Saales. Musiker und Musikliebhaber fühlten sich gleichermaßen wohl.

Jede Menge Parkplätze direkt am Haus machen diesen Ort zudem attraktiv und für Musiker mit viel Gepäck zum Genuss. Öffentlich sind die Haltestellen Untermenzinger Straße oder Amalienburgstraße anzupeilen.

Wer in Sachen „social“ auch mal auf „media“ verzichten kann und Wert auf Musik zum Anfassen legt, darf sich die Dienstage schon mal vormerken.

Alle Termine unter: www.fasanerie.de und auf Facebook.com/restaurant.biergarten.fasanerie