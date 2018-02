Krank vor Liebe

× Erweitern Foto: Münchner Volkstheater DasferneLand_volkstheater

Louis ist todkrank. Um mit seinem Leben abzuschließen, reist er in die alte Heimat. Doch dort holt ihn die Vergangenheit wieder ein.

Regisseur Nicolas Charaux bringt mit „Das ferne Land“ ein Stück von Jean-Luc Lagarce auf die Bühne, dass Einblicke in die menschliche Psyche und ihre Abgründe freilegt. Der dem Tod geweihte Protagonist kehrt mit seinem engsten Freund in die Provinz der Eltern zurück, um dort die Familie auf seinen Abgang vorzubereiten. Doch während sich Louis ein neues Leben mit einer neuen Familie aus Freunden und Liebhabern aufgebaut hat, warten im Dorf der Eltern die Vergangenheit und längst vergessene Konflikte auf ihn. Ein Gesang auf das Leben und den Tod, auf alte Geheimnisse und neue Offenbarungen, auf unerfüllte Träume und längst verlorene Kämpfe, auf das Scheitern und das Menschsein an sich.

1.3., Münchner Volkstheater, Brienner Str. 50, 19:30 Uhr, www.muenchner-volkstheater.de