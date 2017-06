Kinogenuss unter freiem Himmel

Wenn der Föhn im Sommer wieder besonders sanft durch die Straßen weht und sich über der Stadt ein unvergleichlicher Abendhimmel zeigt, lässt es sich am besten im Biergarten aushalten – oder im Freiluftkino.

München ist zum Glück gesegnet mit schönen Plätzen und Parks die Rahmen für diese Events bieten.

Dank tageslichtfähiger Leinwand bei Kino am Olympiasee lassen sich die Stars in brillanter Qualität erscheinen - auch in 3D. Von der Sommerkomödie bis zum Actionkracher ist bis Anfang September alles dabei. Das Ambiente ist sympathisch und entspannt, original italienische Strandbad-Liegestühle verbreiten einen Flair von Bella Italia, für Pärchen gibt es Loveseats zum kuscheln und knutschen. Bio-Snacks sowie feine vegane Spezialitäten verkürzen die Wartezeit. Die Filmbar als Herzstück, sorgt mit Wein, Cocktails und Longdrinks für Hollywood-Atmosphäre.

× Erweitern Foto: Veranstalter Freifläche der Olympia Schwimmhalle

Freifläche der Olympia-Schwimmhalle, 21:15, www.kinoamolympiasee.de

Im Schlachthofviertel setzt man vor allem auf Kultur. Das Viehhof-Kino hat einige großen Streifen und vor allem cooles Programmkino in petto. Größter Pluspunkt neben den Filmen ist der schummrig-schöner Nachtbiergarten „Zur Freiheit“, der mit seiner urbanen Coolness und leckeren Speisen von Falafel bis Crêpes beeindruckt.

× Erweitern Foto: Massimo Fiorito Gelände des alten Viehhofs

Gelände des Alten Viehhofs, 21 Uhr, www.viehhof-kino.de,

In Sachen Idylle macht diesem Open Air niemand was vor: Das Kino, Mond und Sterne auf der Seebühne im Westpark zeigt wieder ein recht ausbalanciertes Filmprogramm von Arthouse bis Hollywood-Blockbuster, Komödien, Action und Romantisches. Statt auf Liegestühle fläzt man sich hier auf den Steintreppen des Amphitheaters. Kissen und Isomatten also nicht vergessen!

× Erweitern Foto: Mond&Sterne Freiluftkino

Seebühne im Westpark, 21:15, www.kino-mond-sterne.de