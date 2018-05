× 1 von 4 Erweitern Foto: Carolin Saage GOP_KAWUMM Ensemble × 2 von 4 Erweitern Foto: Carolin Saage GOP_KAWUMM Duo Sienna × 3 von 4 Erweitern Foto: Carolin Saage GOP_KAWUMM Jack Woodhead × 4 von 4 Erweitern Foto: Carolin Saage GOP_KAWUMM Saleh Prinz Yazdani Prev Next

Markus Pabst ist ein gefeierter Kult-Regisseur aus Berlin, der mit seinen außergewöhnlichen Inszenierungen weltweit für Furore sorgt. Schon 2008 gründete der Varieté-Macher gemeinsam mit den weltberühmten Caesar Twins „Base Berlin“, eine Künstlerplattform junger, selbständiger Kreativer. Aus diesem Pool entspringen auch so manche Talente, die in der aktuellen Produktion „Kawumm“ dabei sind. Sänger, Comedians, Jongleure, Tänzer und Akrobaten erzählen darin die Geschichte, wie sich der akkurate Buchhalter Mutzmann aus seiner tristen Realität in die Welt der Fantasie flüchtet. Dass diese Welt faszinierend ist, wusste schon Albert Einstein, der sagte: „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ Die Show ist bis zum 22. Juli zu sehen.

Ab 10.5., GOP, Maximilianstr. 33, www.variete.de