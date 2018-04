Jetzt Tickets sichern

× Erweitern Grafik: Various Voices Various Voices 2018

Vom 9. bis 13. Mai steigt das größte internationale LGBTIQ*-Event der letzten Jahre in München: Beim europäischen Chorfestival Various Voices werden rund neunzig Chöre mit knapp 3.000 Sängerinnen und Sängern in der Bayernmetropole erwartet. Zentrum der Konzerte ist der Gasteig, darüber hinaus gibt es zahlreiche Auftritte, Partys und Events auch an anderen Orten, zum Beispiel die Festival-Gala oder Schiffsfahrten auf dem Starnberger See. Wer bei seinem Wunsch-Konzert beziehungsweise seiner Lieblingsveranstaltung dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern! Der Vorverkauf hat Mitte März begonnen. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt’s im Programmheft, das auch in der Szene ausliegt, und unter www.various-voices.de. Karten sind am Infotresen im Sub-Zentrum und bei MünchenTicket erhältlich.

Volunteers gesucht

Übrigens: Das Organisationsteam des Chorfestivals sucht noch freiwillige Helferinnen und Helfer: ob Backstage, bei der Künstlerbetreuung, im Deko-Team oder als Gastgeber/-in bei der privaten Bettenbörse für Teilnehmende, die sich kein Hotel leisten können. Euer Engagement könnt ihr bis 4. Mai unter volunteer@various-voices.de bekunden. Allen Freiwilligen winkt freier Eintritt zum Gasteig-Clubbing am Samstagabend und beim Fest für alle Helfenden im Oberangertheater!