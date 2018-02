It´s Just A Jump ...

× Erweitern Foto: Jens Hauer Rocky Horror Show

... to the left! Das können nicht nur Kenner der Rocky Horror-Materie mühelos ergänzen. Kein Wunder, den der Film ist Kult und ist das Musical seit 45 Jahren ein Publikumsmagnet. Sobald die ebenso witzige wie schrille Story um das biedere Paar Brad und Janet und den diabolischen Außerirdischen Dr. Frank’n’Furter ihren Lauf nimmt, steigt das Publikum ohne Rücksicht auf gute Sitten in das schräge Schauspiel ein. Ein Riesenspaß!

Bis 18.3., Deutsches Theater, Schwanthalerstr. 17, 20 Uhr, www.deutsches-theater.de