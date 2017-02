„Im Versteck“ mit Matthew Griffin

Manch einer mag es kaum glauben, aber auch Schwule werden älter – immer häufiger gemeinsam.

Wendell und Frank sind allerdings zu einer Zeit zusammengekommen, als Homosexualität noch tabu war. Seit Jahrzehnten haben sie sich daher in einem perfekten Doppelleben eingerichtet, waren nie geoutet und hatte nie Anteil an den Erfolgen der LGBT*I-Bewegung. Aber wie sollen sie ihre Heimlichkeit aufrechterhalten, wenn sie Hilfe ins Haus holen müssen? Der 32-jährige Autor Matthew Griffin hat darüber den Roman „Im Versteck“ geschrieben, den er am 7. Februar im Sub vorstellt.

7.2., Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr, www.maennerschwarm.de