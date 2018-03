× Erweitern Foto: Black Lion Entertainment I Am From Austria

Einen Abend mitsingen, Sehnsucht nach den Bergen und eine Reise in die Zeit des ersten Schikurses! Die Produktion „I am from Austria“ lässt die große Zeit des Austropop wieder auferstehen und vereinigt die großen Hits der ersten Liga der österreichischen Stars. Mit unvergessenen Künstlern beweisen unsere geographischen Nachbarn, dass sie mehr zu bieten haben als Wiener Schnitzel und Kaffeehauskultur.

24.3., Kongress am Park, Gögginger Str. 10, Augsburg, 20 Uhr, www.kulturgipfel.de