Hohe VIP-Dichte in der „Käfer Schänke“ am ersten Wiesnsonntag beim „Almauftrieb"

Boris Becker und Lilly

Er hat einen festen Platz im Oktoberfest-Kalender der Prominenz: Der legendäre „Almauftrieb“ in der „Käfer Wiesn-Schänke“ am ersten Wiesn-Sonntag. Bei der 18. Ausgabe konnten die Gastgeber, Event-Manager Philip Greffenius (Edition Sportiva) und Hausherr Michael Käfer, so viele VIPs wie nie zuvor bei Bier, Entenbraten und Kaiserschmarrn begrüßen.

Die Gästeschar: ein spannender Mix aus Medienleuten, Wirtschaftsbossen, Sportgrößen und Lieblingen aus dem Showbiz: Elyas M’ Barek war da, ebenso wie Verona Pooth und Boris und Lilly Becker. Michael Ballack brachte seine Freundin, die Finanzexpertin Natacha Tannous mit, und Christine Neubauer schunkelte mit ihrem Lebensgefährten José auf den Bänken. Vom ungemütlichen Wetter draußen – Dauerregen und Fröstel-Temperaturen – ließ sich keiner der Stars die Laune verregnen.