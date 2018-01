Hier bin ich Mensch

× Erweitern Foto: Veranstalter Faust-Festival

Die Kunsthalle München plant eine neue Ausstellung „Du bist Faust – Goethes Drama in der Kunst“, und dabei ist in Zusammenarbeit mit dem Gasteig die Idee eines großen Faust-Festivals entstanden. Der Gasteig, Europas größtes Kulturzentrum, wird für den fünfmonatigen Event Dreh- und Angelpunkt des Festivals. Doch nicht nur die großen Häuser sind involviert, auch kleine und mittlere Veranstaltungsorte und Off-Locations bringen Goethe in alle Stadtteile Münchens. Über 500 Termine sind bisher auf der Website des Festivals eingetragen und es werden noch mehr. In Ausstellungen, Konzerten, Workshops und Theatervorstellungen soll der alte Faust mit all seinen Gefährten neu aufleben.

Faust-Festival, 23.2. – 29.7., in ganz München, www.faustfestival.com