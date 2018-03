Hellas München

× Erweitern Foto: Kammerspiele München Gallery

Hallo München! Wie geht es deinen Griechen? Anestis Azas und Prodromos Tsinikoris inszenieren ein neues Schauspiel in den Münchner Kammerspielen und wollen genau das wissen.

Die meisten Griechen in Deutschland wohnen in München. Das hat viele Gründe. Als in den 1960er-Jahren sogenannte Gastarbeiter angeworben wurden, war der Münchner Bahnhof die erste Station auf dem Weg nach Deutschland. Viele Gäste sind geblieben und ob der andauernden Wirtschaftskrise im heutigen Griechenland sind viele weitere gekommen. Das Regieteam der Kammerspiele besucht die griechischen Communitys in München und bringt ihre Geschichten – abseits von allen Stereotypen – auf die Bühne.

16.3., Münchner Kammerspiele, Falkenbergstr. 2., 20 Uhr, www.muenchner-kammerspiele.de