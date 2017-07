HappySummer

× Erweitern Foto: Markus Mensch Markus Mensch

Die Nächte werden länger und die Shorts immer kürzer, der Sommer hat uns erreicht und München zeigt sich wieder von der schönsten Seite.

In den vielen Cafés, Parks und auf den Straßenfesten trifft man sich, und der eine oder andere findet, beflügelt von den Frühlingsgefühlen, einen neuen Partner fürs Leben oder vielleicht auch nur für die Nacht.

Der Sommerdrink 2017

× Erweitern Foto: Sibbzena Ros'Marie Sprizz

Ros’Marie ist die Sprizz-Alternative für die, die sich einen Drink ohne künstliche Geschmacks- und Farbstoffe wünschen. Der handgemachte Bio-Likör hat eine herb-frische Komposition aus Bio-Kräutern und -Wurzeln, Rosmarin und Bitterorange. Mit Sekt oder Prosecco aufgegossen, Soda oder Eis nach Belieben dazu und mit einem frischen Rosmarinzweig garniert, ist es mein Sommerdrink 2017.

www.sibbzena.de

Mein Lieblings-Pool

× Erweitern Foto: Lefty Resort & Spa Lago Di Garda Infinity Pool

× Erweitern Fotos: Lefty Resort & Spa Lago Di Garda Restaurant Trattoria

Inmitten eines 11 Hektar großen Parks taucht man in den Pool des preisgekrönten 5-Sterne-Superior-Hotels Lefay in Gargnano am Gardasee ein. Von dort hat man einen fabelhaften Panoramablick auf den Garda See, aber auch von den insgesamt 93 Zimmern in fünf verschiedenen Kategorien lädt der Blick zum Träumen und Verweilen ein. 3.000 Quadratmeter, 3 Pools, 5 Saunen und Dampfbäder und ein Hamam sowie luxuriöse Behandlungsbereiche und ein Fitnessraum machen das 5-Sterne-Superior-Hotel zu einer Top-Adresse für Wellness-Freunde aus aller Welt.

Ein Aufenthalt im Hotel Lefay ist wie das Eintauchen in eine Welt voller Entspannung, Genuss und Exklusivität mit dem schönsten Blick auf den Gardasee.

www.lefayresorts.com

Das Straßenfest des Jahres

× Erweitern Foto: Alex Stark CSD

Bald ist es wieder so weit! Am 15. und 16. Juli ist Christopher Street Day in München. Auch in diesem Jahr habe ich mit der Mplus-Agentur einen Truck auf der Parade. Der Umzugswagen ist 13 Meter lang und bietet genügend Platz für 100 Personen. Auf dem Truck werden zahlreiche VIPs, Models und Blogger miteinander feiern. Das DJ Duo TIGERBOMB wird die Stimmung kräftig anheizen und eine einzigartige Atmosphäre kreieren wie auch schon im letzten Jahr. Das diesjährige Motto lautet „Orange Accessoires“. Die Mitfeiernden sollten sich also dementsprechend kleiden und der Truck selbst wird orange eingefärbt sein. Die Promis sind auch schon voller Erwartung auf den CSD, so Florian Wess: „Ich bin schon sehr gespannt auf das Event und den Mplus-CSD-Truck. Markus Mensch organisiert immer tolle Veranstaltungen.“

„Ich freue mich wirklich riesig auf die Party auf dem Mplus-Truck. Ich bin mir sicher, das wird ein unvergessliches Erlebnis!“, so Sabrina Setlur. Und Natascha Ochsenknecht freut sich auch schon: „Endlich mal wieder beim CSD dabei zu sein und bin schon sehr gespannt auf die Parade in München. Das wird bestimmt großartig!“

Karten gibt es online, jedoch auf 100 Stück limitiert: www.mplus-agentur.de.