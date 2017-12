× Erweitern Foto: Alexander Deeg Gesicht zeigen

„Gesicht zeigen! Leben mit HIV“ dokumentiert, wie unterschiedlich Betroffene sind und wie unterschiedlich sie mit ihrer Diagnose umgehen. Gezeigt werden Bilder von Menschen, die seit vielen Jahren mit dem Virus leben, ebenso wie relativ frisch Infizierte. Ihnen ist gemeinsam, dass sie offen und offensiv mit ihrer Infektion umgehen, um so auf die Situation und Probleme HIV-Positiver aufmerksam zu machen – und nicht zuletzt, um die Bilder vom „alten Aids“, die noch immer in vielen Köpfen herumgeistern, durch neue zu ersetzen. Begleitend dazu erzählen sie in Video-Interviews ihre Geschichten.

bis Ende Januar, Café Regenbogen Lindwurmstr. 71