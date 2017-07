Gepflegt männlich

Egal ob Holzfäller mit Vollbart oder Athlet mit klaren Linien, die äußere Erscheinung des Mannes gehört gepflegt. Grooming heißt das Zauberwort und ist bei Männern der Schlüssel zum gepflegten Look.

Wer das passende Kleingeld in der Tasche hat, begibt sich für das Grooming am besten in professionelle Hände. Wo diese in München zu finden sind, zeigen wir euch hier.

Gut gekämmt im Westflügel

Allein schon die Räumlichkeiten des Westflügels im Westend sind einen Besuch wert. Sie versetzen zurück in eine Zeit, bevor es Billigfriseurketten gab und Körperpflege noch kulturelles Gut war. Stefano D’Attilia sieht sich dieser Zeit stark verbunden und bietet in seinem liebevoll gestalteten Salon hochqualitative Coiffeur- und Barbierdienste an. Neu dazugekommen ist das Herrenzimmer, das dem geneigten Besucher individuelle Herrenkosmetik von Gesichtsbehandlungen über Mani- und Pediküren bis hin zur Schuhpflege bietet. Ausgefeiltes Grooming plus ein wenig Zeitreise – was will man mehr.

Westflügel, Guldeinstr. 33, www.west-fluegel.de

Hübsch geschoren im Barber House

Auch das Barber House liebäugelt mit der Pflege-Sorgfalt früherer Zeiten. Am Stachus und im Glockenbach hat man Barbershops nach klassischem Vorbild eingerichtet. Das Treatment-Angebot ist jedoch taufrisch und bietet eine ganze Menge an Pflege-Kombinationen, die zudem als Gutscheine oder ganze Pakete verschenkt werden können. Nichts weniger als ein kleiner Kurzurlaub für den Kopf, genau das strebt man bei den Treatments im Barber House an.

Barber House, Pacellistr. 5, Fraunhoferstr. 20, https://www.barberhouse.com

Schnell gepeelt im Hammer & Nagel

Die Harley-Davidson unter den Nagelstudios, so wirbt zumindest das Hammer & Nagel am Viktualienmarkt und an der Münchner Freiheit für sich. Dabei hat man sich ausschließlich den Männerhänden und -füßen verschrieben. Betont maskulin zeigt sich auch der Laden: In gemütlicher Werkstatt-Atmosphäre zwischen Backsteinwänden und Ledersesseln wird gepeelt und gehobelt, bis die Männerhände wieder blitzen. Je nach Pflegebedarf und Geldbeutel bietet das Hammer & Nagel drei „Härtegrade“ an Treatments an. Zum Einsatz kommen dabei die hervorragenden Pflegeprodukte von L:A Bruket.

Hammer & Nagel, Blumenstr. 3, Wilhelmstr. 32, www.hammerundnagel.de

