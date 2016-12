Gemeinsam gegen eine sich trennende Welt

Als Staatsintendant des Gärtnerplatztheaters ist es mir – gerade in politisch nach rechts driftenden Zeiten – ein besonderes Anliegen, unser großartiges Opernhaus als einen Ort der Verbindung, der Toleranz und der Freiheit zu positionieren.

Auf unseren Bühnen wird gesungen, gespielt und getanzt, und die Geschichten, die wir dabei erzählen, zeigen, wie allumfassend die Weltsprache der Musik ist.

Mit einer Auslastung von 96% in der letzten Spielzeit liegt unser Haus im absoluten Spitzenfeld der europäischen Theaterlandschaft, und das verdanken wir unserem Publikum.

Ab dem 8. Dezember zeigen wir in der Münchner Reithalle Henry Purcells Semi-Oper „King Arthur“. In der Inszenierung von Torsten Fischer wird dieses Barockspektakel zu einer Parabel über Hass und Krieg aber auch über Liebe und Frieden. Besonders freue ich mich über die Vorstellung am 11. Dezember, die wir zugunsten der Münchener Aids-Hilfe veranstalten.

Mit dem fetzigen Broadway-Hit „Anything Goes“ von Cole Porter begrüßen wir feiernd das neue Jahr, in der Hoffnung, dass Sie auch im Jahr 2017 viele gemeinsame Theaterabende bei und mit uns erleben werden.

Ich grüße Sie herzlichst und freue mich auf Sie,

Ihr

Josef E. Köpplinger

× Erweitern Josef Köpplinger

Staatsintendant des Gärtnerplatztheaters