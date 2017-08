Gedenken an einen Vordenker

Am 29. August 1867 hielt Karl-Heinrich Ulrichs vor dem Deutschen Juristentag in München eine denkwürdige Rede:

In ihr trat er für die reichseinheitliche Straffreiheit gleichgeschlechtlicher Beziehungen ein und leistete so einen wesentlichen Beitrag zum Bewusstsein für die Gleichstellung von Homosexuellen. Nicht umsonst ist ein Platz im Münchner Glockenbachviertel nach diesem Vordenker der Schwulenbewegung benannt. 150 Jahre später will das Forum Homosexualität München dieser Rede gedenken. Im Rahmen der Jahrestagung des Fachverbands Homosexualität und Geschichte läd das Forum Homosexualität München am 26. August zunächst zu einem Stadtrundgang auf den Spuren Karl-Heinrich Ulrichs’, am Abend zum Festakt mit Vorträgen und dem Auftritt einer Theatergruppe ein. Beide Veranstaltungen sind nur mit Voranmeldung unter veranstaltungen.nsdoku@muenchen.de zugänglich. Weitere Informationen auf der Website des Forums www.forummuenchen.org.