× Erweitern Foto: Lars Deine Fetisch-Gemälde

Nach 15 Jahren stellt der Wahl-Berliner und Fotograf Lars Deike wieder einmal in München aus, schon in den 90er-Jahren hat er sich hier mit Fotografien einen Namen gemacht. In seiner neuen Heimat Berlin entdeckte er auch die Malerei. So stellt er zum MLC-Starkbierfest Acrylgemälde aus, die das Thema Fetisch zum Inhalt haben. Ein Teil der Bilder ist ab 27. Februar im Sub (Müllerstr. 14) zu sehen, weitere Werke in der MLC-Club-Location UnderGround (Machtlfinger Str. 28).

28.2. – 4.3., www.mlc-munich.de