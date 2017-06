Netflix, Amazon Prime und Co. Haben unsere Art des Fernsehkonsums verändert. Gerade jetzt wird dadurch bedingt die Serie als besseres Filmformat gehandelt.

An den Münchner Kammerspielen diskutieren Theoretiker und TV-Experten mit wechselnden Gästen jeweils eine Folge einer Fernsehserie. Susanne Kennedy, die vor wenigen Wochen ihre Inszenierung „Die Selbstmord-Schwestern“ nach der Romanvorlage von Jeffrey Eugenides an den Münchner Kammerspielen zur Premiere gebracht hat, unterhält sich mit Matthias Dell, Filmverantwortlicher bei der Wochzeitung „Der Freitag“, über Girls. Die Comedy- Serie, die seit 2012 von dem Sender HBO ausgestrahlt wird und in diesem Jahr in die sechste und letzte Staffel geht, behandelt Selbstfindungsprozesse junger Frauen, ihre Positionierung zu Sexualität und Fragen der Beziehungsführung.

Münchner Kammerspiele | Episode#15 | 19. Juni | 20 Uhr | www.muenchner-kammerspiele.de