Eine Nacht – 400 Konzerte

× Erweitern Foto: Stephan Rumpf/SUB Musiknacht Lange Nacht der Musik 2016, 400 Orte Musik,Konzerte .....,Foto : BMW Pavillon-Lounge am Lenbachplatz-German Horn Sound , 30.April 2016, Foto : C : Stephan Rumpf

In München ist nichts los? Ende April hat man die Auswahl zwischen hunderten Konzerten, Performances, Führungen und Tanzkursen.

Ebenso zahlreich sind die Spielstätten. An circa hundert Orten in ganz München verteilt kann man die Nacht verbringen. Neben den großen Kulturinstitutionen wie dem Gasteig findet sich musikalische Darbietung in Hotels, Kneipen, Restaurants, Kirchen, Klubs und sogar Ministerien. Genauso vielfältig ist die Genreauswahl: Funk, Soul, Schlager, Flamenco, Jazz, Klezmer, Pop und Klassik. Das Beste daran: Egal, an welchem Spielort man beginnt, überall ist das Ticket für die Lange Nacht der Musik erhältlich. Mit diesem Ticket hat man nicht nur Zutritt zu allen teilnehmenden Orten, sondern es fungiert gleichzeitig als Fahrkarte für die MVV-Shuttlebusse, die alle über den Knotenpunkt Odeonsplatz in die vier teilnehmenden Gebiete (Zentrum, Schwabing, Südwest, Ost) fahren.

Ein besonderes Highlight in dieser Nacht gibt es im Sub in der Müllerstraße 14. Unter dem Motto „Hip-Hop im Schwulenzentrum“ laden vier Combos zum Feiern ein. Das Warm-up übernimmt DJ Explizit, der als Mitglied der Münchner Oldsschool Rapcrew Main Concept bekannt ist. Die Beatboxerin Lisaholic bringt ihre Stimme, eine Loopstation und ein Effektgerät mit und bastelt mit ihrem Drumcomputer daraus eine ganze Band. Vor dem großen Finale erobert Boshi San die Bühne und bittet mit von Jazz und R ’n’ B beeinflusstem Rap zum Tanz. Den Abschluss macht das Beatset mit Cap Kendricks & Tom Doolie. Mit einer Mischung aus klassischem Hip-Hop und instrumentalem Beat-Kosmos kann man hier die Nacht ausklingen lassen.

28. April, ganz München, 20 – 3 Uhr, www.muenchner.de/musiknacht