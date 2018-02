Du bist Faust – Goethes Drama in der Kunst

× Erweitern Foto: Kunsthalle München Faust_Plakat_Mephisto

Seit seiner Erstveröffentlichung 1808 avancierte der Faust zum weltweit bekanntesten Werk deutscher Literatur und hat immer wieder prominente Künstler aller Genres in seinen Bann gezogen. Stetig bildet er den Ausgangspunkt für kreative Neuschöpfungen. Die innovativ inszenierte Ausstellung präsentiert diese enorme Vielfalt mit rund 150 Kunstwerken von Delacroix über Gounod und Murnau oder Kiefer bis Lagerfeld und Mapplethorpe. Fausts Pakt mit dem Teufel, die Verführung Margaretes, der verhängnisvolle Treuebruch und die Selbstbetäubung im hemmungslosen Treiben der Walpurgisnacht, Margaretes soziale Ächtung, ihr verzweifelter Kindsmord und das tragische Ende im Wahnsinn – all diese Szenen haben die europäische Kunst geprägt und im Laufe der Jahrhunderte zu sehr unterschiedlichen Formen der Auseinandersetzung inspiriert. Vor allem die drei Hauptfiguren haben es zu größter Popularität gebracht: der schillernde Charakter Mephistos, zugleich diabolischer Verführer und geistreicher Schalk, der Gelehrte Faust, der sich – desillusioniert von seiner vergeblichen Suche nach höchster Erkenntnis – in eine Welt des Rausches entführen lässt, und Margarete, die unschuldig-fromme Bürgerstochter, die von Faust ins Verderben gerissen wird. Der Ausstellungsparcours führt entlang herausragender Kunstwerke durch die Handlung des Dramas. Dabei halten Goethes Figuren den Besuchern einen Spiegel vor, denn Themen wie Jugendwahn, Egoismus, Manipulation, Verführbarkeit und ein unersättlicher Erlebnisdrang bestimmen auch unser gegenwärtiges Leben. Die Ausstellung konfrontiert das Publikum mit den noch immer drängenden Fragen des Dramas – „Faust“ ist bis heute von größter Aktualität.

23.2. – 29.7., Kunsthalle München Infos: www.kunsthalle-muc.de