Der DSDS-Gewinner Daniel Schuhmacher traf vor drei Jahren auf den Multi-Instrumentalisten und Songwriter Marcus Loeber. Zusammen gründeten sie das Projekt DSFZKE.

× Erweitern Foto: Tamara Platysch Fokus Fotografie DSFZKE

m Interview verrät der Sänger mit der außergewöhnlichen Stimmfarbe, welche Highlights er für den Auftritt auf dem CSD plant.

DSFZKE? Wofür steht euer Name und warum habt ihr so einen ungewöhnlichen Namen gewählt?

Marcus (mein Produzent) und ich wollten einen Namen, der nicht direkt online zu finden ist. Daher hat Marcus mal etwas recherchiert, und was ihm bei Google direkt ins Auge gesprungen ist, war die Aussage: „Diese Suche führt zu keinem Ergebnis“. Verbunden mit der Tatsache, dass ich ein Castingshow-Sieger, speziell ein DSDS-Sieger bin, fanden wir das auf Anhieb sehr witzig. Im Grunde beschreibt es ja, was mit einem Castingshow-Sieger speziell in Deutschland passiert, man gilt als verbrannt und die Medien wollten im Grunde wenig mit einem zu tun haben. Dazu kommt, dass dieses Projekt über drei Jahre in enger Zusammenarbeit entstanden ist und wir es daher auch nicht unter meinem Namen veröffentlichen wollten.

Dein Coming-out liegt schon einige Jahre zurück. Wie war es damals für dich? Verarbeitest du es auch in deinen Songs?

Im Grunde wusste der Großteil meines Umfeldes schon lange Bescheid, daher war es privat jetzt nicht unbedingt eine Veränderung. Aber nach außen hin natürlich schon. Einerseits gab es Verständnis dafür, dass ich es für mich behalten habe und durch viele Faktoren wie Familie, Kleinstadt und persönliche Entwicklung erst später öffentlich dazu stehen konnte. Die andere Seite waren aber auch Kommentare wie „Lügner“ und „Heuchler“. Ich bereue es nicht, es so gemacht zu haben. Keiner hat mein Leben gelebt und keiner dieser Menschen stand bei einer Show auf der Bühne, bei der damals Millionen zugeschaut haben. Daher kann auch keiner bewerten, wie das alles für mich selbst war.

Dass man sich überhaupt outen muss finde ich schon merkwürdig. Ja, ich bin schwul, aber ich definiere mich nicht darüber – ich bin in erster Linie ein Mensch mit Eigenheiten wie jeder andere auch. Ich habe das schon in Songs verarbeitet. Nie direkt auf dieses Thema bezogen, aber im Grunde geht es in vielen Songs darum, zu sich zu stehen, auch wenn man nicht wie jeder ist.

Kannst du schon etwas zu deinem Auftritt auf dem CSD München verraten? Gibt es ein Highlight?

Ich freue mich schon sehr. Nachdem das DSFZKE -Album Ende letzten Jahres herauskam, kann ich die Songs jetzt endlich live performen. Drei Jahre Arbeit an diesem Album und den Sound zu finden und offen zu bleiben, war eine Herausforderung. Daher macht es das Ganze für mich noch aufregender, diese Songs und Geschichten dahinter zu teilen. Ich glaube, gerade auf „Smalltown Boy“ live freue ich mich sehr, weil ich den Song mit meiner Lebensgeschichte vergleichen kann und es sicher vielen anderen Menschen, die „anders“ sind, genauso geht. Also können sich alle, die kommen, vom Sound und den Songs überzeugen! (grinst)

Interview: Mario Lehlbach

Seht euch hier das Musikvideo zur Single ,,Small Town Boy" an: