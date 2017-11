Das Leben bewältigen

× Erweitern Foto: Arno Leclair die_moewe_copyright_arno declair Die Möwevon Anton Tschechow Regie: Christian StücklBühne & Kostüme: Stefan HageneierDramaturgie: Nikolai UlbrichtMusik: Tom WörndlIrina Nikolajewna Arkadina - Jule RonstedtKonstantin Gawrilowitsch Trepljev - Oleg TikhomirovPjotr Nikolajewitsch Sorin - Pascal FliggNina Michailowna Saretschnaja - Julia RichterPolina Andrejewna - Luise Deborah DaberkowMascha - Pola Jane O´MaraBoris Alexejewitsch Trigorin - Jakob GeßnerJewgeni Sergejewitsch Dorn - Mehmet SözerSemjon Semjonotiwsch Medwedenko - Timocin ZieglerCopyright by Arno Declair arno@iworld.deBirkenstr.13b 10559 Berlin+49 (0)172 400 85 84Konto 600065 208 Blz 20010020 Postbank Hamburg IBAN/BIC: DE70 2001 0020 0600 0652 08 / PBNKDEFFVeröffentlichung honorarpflichtig!Mehrwertsteuerpflichtig 7% USt-ID DE 273950403St.Nr. 34/257/00024 FA Berlin Mitte/Tiergarten

Anton Tschechows berühmtes Stück „Die Möwe“ ist derzeit im Münchner Volkstheater zu sehen. In schrecklicher Langeweile öden die Gäste auf einem Landsitz einander an: Sie gehen sich mit kleinen Sticheleien auf die Nerven und machen sich so das Leben zur Hölle. Die Suche nach „neuen Formen“ im Theater, künstlerisches Scheitern, Eifersucht und Erniedrigungen gehen Hand in Hand. Es ist ein Versuch aller, das Leben irgendwie zu bewältigen, der im Drama endet.

Bis 9.1., Münchner Volkstheater, Brienner Str. 50, 20 Uhr, www.muenchenticket.de