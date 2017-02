Darf ich bitten?

Zwischen Blitzlichtgewitter, rotem Teppich und unendlich fernen Galaxien – der Tuntenball 2017 hüllt sich in den schillernden Glanz von Stars und Sternchen.

„Night of the Stars – Get out, come out“ lautet das fulminante Motto einer der schrillsten Ballnächte dieses Jahres. Im österreichischen Graz wird am 11. März zum Tanz gebeten. Ob interstellare Besucher/-in oder Ikone aus Hollywood, beim Tuntenball dreht sich alles um Glanz, Glamour und Außergewöhnliches. Wer träumt nicht davon, einmal im Rampenlicht zu stehen, und zwar genau so, wie man ist. Ob nun schwul, lesbisch, hetero-, bi-, transsexuell oder anderes, jeder Gast ist VIP und darf sich auch so in voller Pracht präsentieren. Das Thema „Coming-out“ steht dieses Jahr im Mittelpunkt. Der Reinerlös des Balls geht direkt an den Verein RosaLila PantherInnen, die sich um wichtige Aufklärungsarbeit kümmern. „Häufig bekommen wir Anfragen zum Coming-out. Die Betroffenen kämpfen mit Bedenken und Ängsten, wie das private und berufliche Umfeld reagieren könnte. Wir helfen dabei, den großen Schritt zu wagen“, meint Joe Niedermayer, Vorstand des Vereins und Organisator des Tuntenballs 2017. Also fesch machen und tanzen für den guten Zweck!

11.3, Tuntenball im Grazer Congress, Tickets und weitere Informationen unter

http://www.tuntenball.at