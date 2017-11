Zum ersten Mal präsentiert Dieter Rita Scholl seine Hommage an die beliebte Schlager- und Chansonsängerin in München. Dabei wirft der Berliner Sänger und Schauspieler seinen ganz eigenen Blick auf das bewegte Leben und die Chansons der französischen Musikikone. In seinem Programm „Dalida barfuß“ präsentiert er ihre ganz großen Erfolge sowie Geschichten aus ihrem bewegten Leben. Am Klavier: René Mense.

1.12., Drehleier, Rosenheimer Str. 123, 20 Uhr, www.theater-drehleier.de