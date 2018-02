BR wird rosa

Der Münchner Kabarettist und Sänger Jürgen Kirner ist manchen vielleicht ein Begriff: Er ist Mitglied der Kabarettgruppe Couplet AG und macht im Bayerischen Rundfunk die Wirtshausmusiksendung „Brettl-Spitzen“. Nun hat er sein erstes Theaterstück geschrieben, und das hat Brisanz. In „Bäcker sucht Frau“ wird zum ersten Mal im BR am Sonntagabend das Thema schwule Liebe gesendet. Sicherlich wird es auch für Aufregen sorgen, da dieser Sendeplatz sonst dem Chiemgauer Volkstheater oder dem Komödienstadl gehört. Kirner, der selbst im kleinen Hemau in der Oberpfalz aufgewachsen ist, kennt die Probleme von Homosexuellen auf dem Land und hat sie nun in seinem Stück teils autobiografisch verarbeitet. Wir hoffen, dass es für den BR keine einmalige Geschichte bleibt.

Bäcker sucht Frau, Bayerischer Rundfunk, 4.3., 20:15 Uhr, www.br.de