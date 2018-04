× Erweitern Foto: Johan Persson Ballet Revolucion

Heiß und leidenschaftlich: Die Tanzrevolution aus Kuba changiert zwischen Ballett und Streetdance. Mit neuen, elektrisierenden Choreografien und den heißesten Nr. 1-Hits liefert „Ballet Revoucion“ auch in ihrer vierten Show das, was sie weltweit so unverwechselbar macht. Angefeuert wird die Tanzcompany von einer Liveband mit internationalen Songs aus Pop, R&B und Hip-Hop sowie packenden kubanischen Rhythmen.

21.4., Circus Krone, Marsstr. 43, 20 Uhr, www.circus-krone.de