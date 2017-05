Area 51 in der Maxvorstadt

In einer Präsentation im Außenbereich würdigt die Pinakothek der Moderne die Design-Ikone des Space Age: das 1965 – 67 vom finnischen Architekten Matti Suuronen entwickelte und eigentlich als Skihütte geplante Kunststoffhaus FUTURO.

In seiner ellipsenartigen Form verkörpert das Haus die Zukunftsvisionen der 1960er-Jahre, als neue Materialien im Zentrum von mobilen Lebensräumen standen. Mit einem Durchmesser von acht Metern und einer Gesamthöhe von knapp sechs Metern bietet das

Gebäude eine ca. 50 qm große Wohnfläche, die in weniger als dreißig Minuten mit Strom beheizt werden kann. Die Ausführung ist so gestaltet, dass das Haus auch in unwegsamem Gelände aufgebaut werden kann und extremen Temperaturen genauso standhält wie Erdbeben oder Stürmen. Die Tür fungiert gleichzeitig als ausklappbare Treppe, wie bei kleinen Privat-Jets, über die man das auf seinem Stahlfundament ruhende FUTURO betritt. Das Münchner FUTURO-Haus konnte 2016 für „Die Neue Sammlung“ erworben werden und ist nun nach einer umfassenden Restaurierung zum ersten Mal zu sehen. *ml

Pinakothek der Moderne, 2.6.2017 – 3.6.2018, www.dnstdm.de