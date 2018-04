× Erweitern Foto: Matthias Keitel Deeg

Der Fotograf Alexander Deeg (Bild-Mitte) hat sich durch die RESPECT-Kampagnen für die Münchner Aids-Hilfe oder Shootings für den CSD bereits einen Namen in der Szene gemacht. Im Café Regenbogen zeigt er zurzeit unter dem Titel „Am Busen der Natur“ beeindruckende Landschaftsfotografien aus dem Karwendel oder dem Wettersteingebirge. Zur Vernissage am 11. März durften unter den Gästen natürlich Alexanders „Busen-Musen“ Robin Ring und Sabine Maultäschle nicht fehlen – Naturschönheiten anderer Art, die so manch schrillen Farbklecks in die mächtigen Alpenpanoramen zauberten.

Zu sehen bis 31.5., Café Regenbogen Lindwurmstr. 71, www.zumtalhinaus.com