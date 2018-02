Alles Broadway, oder was?!

× Erweitern Foto: Jürgen Meusel Broadway

In der Show „Musical Moments“ präsentiert das Ensemble um Espen Nowacki das Beste aus über zwanzig Erfolgsmusicals und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Welt des Broadways. Ob Dramatik beim „Tanz der Vampire“, Rockiges mit „We Will Rock You“, Stimmungshits aus „Mamma Mia“ oder Balladen aus „Cats“: Eine kurzweilige Show mit mitreißenden Musical-Hits, gesanglichen Glanzleistungen und farbenfrohen Kostümen!

9.2., Carl-Orff-Saal im Gasteig, 20 Uhr, www.kulturgipfel.de