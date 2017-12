Vor genau einem Jahr starteten die Brüder Markus und Micha Archer, ihres Zeichens Mitglieder der Weilheimer Band The Notwist, in Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen das Festival Alien Disko

Vor genau einem Jahr starteten die Brüder Markus und Micha Archer, ihres Zeichens Mitglieder der Weilheimer Band The Notwist, in Zusammenarbeit mit den Münchner Kammerspielen das Festival Alien Disko. Es soll als Zeichen für die Belebung der Konzertkultur der Isarmetropole verstanden werden. Auch wenn sich hier in letzter Zeit viel in der Musikszene bewegt, so hat die Weltstadt ihren Titel oft nicht verdient, da für viele lokale Veranstalter das Risiko mit internationalen und vor allem innovativen Kunstschaffenden zu groß ist. Als einmaliges Projekt angedacht, erhielt das Festival letztes Jahr so viel Zuspruch und gute Kritiken, dass sich die Brüder erneut wagen. Auswahlkriterien sind Mut zum Experimentieren und das Aufbrechen von Genregrenzen. Mit dabei sind unter anderem Amiina, Ms. John Soda, Hinosch, Sauna Youth und The Notwist selbst.

Alien Disko #2, Münchner Kammerspiele, Kammer 1 – 3, 15. + 16.12., www.kammerspiele.de