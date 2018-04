Akropolis, adieu!

× Erweitern Foto: Andre Rau for Abilene Disc Mireille Mathieu

Der Puls echter Schlagerfans steigt schier ins Unermessliche, wenn eine der ganz Großen des Genres im Rahmen ihrer Welttournee 2018 in München gastiert. Mireille Mathieu, „der Spatz von Avignon“, ist so eine. Auch wenn ihre ganz großen Zeiten vorbei sind, ihre Hits bleiben so ewig jung wie das offizielle Mireille-Foto auf dem Tourplakat. „Hinter den Kulissen von Paris“ scheint irgendwo ein Jungbrunnen zu plätschern.

30.4., Deutsches Theater, Schwanthalerstr. 13, 20 Uhr, www.deutsches-theater.de