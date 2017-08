Aids-Konzert erlöst 30.500 Euro

Am 10. Juli wurde der Spendenscheck des 11. Münchener Aids-Konzerts übergeben. Stolze 30.500 Euro sind durch das Engagement des Münchener Kammerorchesters (MKO) für die Münchner Aids-Hilfe zusammengekommen.

× Erweitern Foto: Bernd Müller Aids-Konzert

Der Initiator und ehemalige Orchesterchef Alexander Liebreich (li.) war persönlich erschienen und überreichte den Scheck im Rahmen einer kleinen Feier im Café Regenbogen zusammen mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums Stephan Kuffler. „Bei diesem Konzert liegt mehr in der Luft als nur Musik“, so Alexander Liebreich. Er betonte die Atmosphäre von Solidarität auch innerhalb des Orchesters. „Wir spielen das Konzert auch nach elf Jahren noch immer mit großer Lust!“ Das Geld fließt in die Wohnangebote der Münchner Aids-Hilfe, die sich verstärkt integrativen Projekten für Menschen mit und ohne HIV öffnen. Geschäftsführer Thomas Niederbühl dankte vor allem dem Orchester, aber auch dessen Kuratorium, den Studierenden der Munich Business School und allen, die sich mit diesem Konzert für eine Stadtgesellschaft der Vielfalt und gegen Ausgrenzung starkmachen. Das nächste Aids-Konzert des MKO findet am 12. April 2018 im Prinzregententheater statt.

www.m-k-o.eu