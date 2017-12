Ab ins Outback

Das Gärtnerplatztheater feiert mit dem Musical „Priscilla – Königin der Wüste“ am 14.12.2017 eine deutschsprachige Erstaufführung

nullarborproduction "Priscilla - Königin der Wüste"

Das Gärtnerplatztheater ist seit kurzem endlich wieder an seinem Platz und feiert mit dem Musical „Priscilla – Königin der Wüste“ gleich eine deutschsprachige Erstaufführung. Basierend auf dem Oscar-prämierten Kinohit von 1994 wurde das Jukebox-Musical um Discohits der 70er und 80er wie „It’s Raining Men“, „Go West“ und „Girls Just Want to Have Fun“ erweitert. In dem Stück machen sich die Dragqueens Felicia und Mitzi zusammen mit der gerade verwitweten transsexuellen Bernadette in einem alten Bus namens Priscilla auf ins australische Outback. Auf der Suche nach Liebe und Freundschaft bleiben Abenteuer und Dramen natürlich nicht aus. *ml

Priscilla – Königin der Wüste, Gärtnerplatztheater, ab 14.12., www.gaertnerplatztheater.de