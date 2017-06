30.6. • DER BRIEF

Heute stellt die Münchner Autorin Carolin Hagebölling ihren neuen Roman „Der Brief“ vor: Marie ist höchst irritiert, als sie von ihrer alten Schulfreundin Christine liest.

Darin ist von ihrem Leben in Paris die Rede, ihrem Mann Victor und einer lebensbedrohlichen Krankheit. Tatsächlich erfreut sich Marie bester Gesundheit, arbeitet als Journalistin in Hamburg und führt eine glückliche Beziehung mit Johanna. Aber der Brief lässt ihr keine Ruhe. Kurz entschlossen reist Marie nach Paris...

30.6., Lillemors, Barer Str. 71, 20 Uhr