24.6. • HIGHLY SUSPECT

Bereits zum zweiten Mal in Folge waren Highly Suspect in diesem Jahr für den Grammy nominiert – nicht ohne Grund fiel ihr hymnischer Song „My Name Is Human“ dabei in die Kategorie Bester Rocksong.

Das Trio aus Cape Cod mit Sitz in Brooklyn fährt also immer noch auf der Überholspur, zumal die Zwillinge Rich und Ryan Meyer (Bass bzw. Schlagzeug) und ihr Frontmann und Gitarrist Johnny Stevens uneitel genug sind, um sich um solche Auszeichnungen groß zu scheren. Blueslastiger Stoner-Rock vom Feinsten!

× Erweitern Foto: Veranstalter Highly Suspect

24.6., Strom, Lindwurmstr. 99, 21 Uhr, www.muenchenticket.de

Das Musikvideo zu ,,MY NAME IS HUMAN'':