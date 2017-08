12.8. • DRAG RACE

Du hast so tolle Wimpern, so schicke Perücken, so flotte Sprüche, so schrille Outfits – und trotzdem hat dich noch keiner entdeckt?

Das kann sich ändern! Im „Nil“ findet heute das erste „Drag Race“ statt. Nach dem bekannten Vorbild von Ru Paul dürfen hier auch nachwuchkräfte des schrillen Showbiz Singen, Tanzen, Reden oder Playbacknummern zum Besten geben – Hauptsache, das Publikum ist amüsiert! Infos über die Facebookseite „Drag Race“.

12.8., Nil, Hans-Sachs-Str.2, 20 Uhr, www.cafenil.com