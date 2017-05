Jeder kennt die Bilder zum sogenannten Tag der Arbeit aus Berlin: In der Hauptstadt ziehen viele durch die Straßen und beschädigen Autos und Geschäfte. In München dagegen werden Maibäume aufgestellt und Feste gefeiert.

Foto: gänseblümchen / pixelio.de Tanz in den Mai Blumenkinder im Switchboard

So zum Beispiel das große Kulturfest am Marienplatz. Veranstaltet wird der Event in einer Zusammenarbeit von Kulturreferat und Deutschem Gewerkschaftsbund Region München. In der Früh beginnt der Tag mit einer Auftaktkundgebung am Gewerkschaftshaus in der Schwanthalerstraße. Von dort aus zieht dann ein Demozug zum Marienplatz. Hier gibt es politische Diskussionen, Redebeiträge und Musikprogramm. Doch warum feiern wir am 1. Mai den Tag der Arbeiterbewegung? In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen Arbeiter in Nordamerika, Australien und wenig später auch Europa auf die Straßen, um für einen Achtstundentag zu kämpfen. Auch heute noch nutzen Menschen weltweit diesen Tag, um für Arbeitnehmerrechte und bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.