5.8. AUGSBURG - AM BEACH WIRDS PINK!

Die Partyreihe Lovepop lädt im August zur sommerlichen Beach Party:

× Erweitern Foto: Veranstalter Kulturstrand

Ab 16 Uhr wird am Kultstrand in Sandburgen und Liegestühlen, mit Beachdeko, echten Palmen und einer Shisa Lounge gefeiert. Nach 22 Uhr zieht die Partycrowd weiter: Im Cityclub am Kö erwartet euch ein Livekonzert der Boiband aus Berlin sowie DJane Mary Maude vom Candy Club München und Lovepop Resident DJ NT. Ein Partysamstag für Tag- und Nachtschwärmer!

5.8., Kultstrand Augsburg, Proviantbachstr. 1, 16 Uhr und Cityclub, Konrad-Adenauer-Allee 9, 22 Uhr, www.lovepop.info