03.07. • DREAMBOAT

Dokumentation oder Horrorfilm? Entscheidet selbst! Der Streifen „Dreamboat“, der heute in der MonGay-Reihe zu sehen ist, begleitet eine Woche lang das Leben auf einem schwulen Kreuzfahrtschiff.

× Erweitern Foto: Salzgeber Dreamboat

Was für die einen die Verheißung auf ein dionysisches Abenteuer aus Sex, Drogen und Alkohol ist, erweist sich für andere als Albtraum in einer Spaßhölle, in der nicht nur die Muskeln ständig angespannt sind. Laut, bunt und auch nachdenklich.

3.7., Atelier-Kino, Sonnenstr. 8, 21:15 Uhr, www.city-kinos.de