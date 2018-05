× Erweitern Foto: Männerschwarm ÜberdenWolken

Auf seiner aktuellen Lesereise macht der us-amerikanische Autor Paul Russen am 8.5. in München Station. „Über den Wolken“ (Männerschwarm Verlag) heißt sein neuer Roman, in dem sich eine Gruppe Freunde und Ex-Lover auf einer Hochzeit begegnet. Alte Sehnsüchte, neue Begierden und der Frust über ein Leben, in dem sich nichts verändert, sorgen bei den Beteiligten für ein Wechselbad der Gefühle. Die Lesung findet in deutscher und englischer Sprache statt.

8.5., Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr, www.subonline.org