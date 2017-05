Gastbeitrag: Kai Kundrath

Diese Veränderung ist in ganz Deutschland zu beobachten und sie führt verständlicherweise vor allem bei der älteren Generation zu Irritationen, hat sie doch einst die Szene mit aufgebaut und so eine Heimat für uns alle geschaffen. Jetzt steckt die kommerzielle Szene in der Krise.

Obwohl in München viele klagen, dass in den Kneipen in München wenig Betrieb sei, ist bei uns im Sub seit dem Umzug 2012 meistens was los. Woran kann das liegen?

Ich glaube, es ist ein Bedeutungs- und Nutzungswandel geschehen. Heute verabreden sich schwule Männer über Dating-Apps und keiner muss mehr in Kneipen gehen, um jemanden kennenzulernen. Es hat wohl eine stärkere Trennung der sexuellen und sozialen Bedürfnisse stattgefunden, als wir wahrnehmen wollten. Die Sexualität wird eher privat organisiert, das heißt aber, dass sich die öffentlich zugänglichen Szeneorte (kommerziell wie nicht-kommerziell) ein eher nicht-sexuelles Profil geben müssen – was der nicht-kommerziellen Szene leichter gelingt.

Das Sub hat seit dem Umzug in die Müllerstraße 14 bedeutend mehr Platz und ein schönes offenes, einsehbares Café. Außerdem bieten wir mit unseren Räumlichkeiten vielen Vereinen und Gruppen der LSBTI-Community die Möglichkeit, sich bei uns zu treffen – die Anfragen steigen ständig. Unsere Infoveranstaltungen, Beratungs- und Gruppenangebote tragen zusätzlich zur Attraktivität bei. Auch der ehrenamtliche Thekendienst im Sub ist sehr populär, da sich hier verschiedene Vereinigungen präsentieren können. Sie treffen bei uns ihre Freund*innen in einem geschützten und lockeren Rahmen. Unser Café ist ein Begegnungsort, an dem jede/r Besucher/in frei entscheiden kann, ob sie/er neben den angeregten Gesprächen auch etwas zu moderaten Preisen konsumieren möchte. Dadurch haben auch finanziell schwächer gestellte Gäste die Möglichkeit, regelmäßig auszugehen - München muss man sich nämlich als Stadt mit den hohen Lebenshaltungskosten auch erstmal leisten können.

Natürlich sehen wir das Schwächeln der kommerziellen Szene mit Schrecken und bedauern es. Wir würden uns sehr wünschen, dass die Szene wieder mehr genutzt wird, dafür müssen aber auch die Betreiber der einzelnen Locations darüber nachdenken, wie sie auch die nicht erotischen Bedürfnisse einer Großstadtklientel befriedigen können. In Berlin – wo das Sexuelle ja noch allgegenwärtig ist – sind die Kneipen schon lange dazu übergegangen, Quizshows, Schlager-Nackt-Partys und Charity-Events anzubieten. Und so denken wir an eine Szene plus X – mit einem Plus an sozialen Begegnungsgründen, mit einem Plus an Spaß, an Themen und vielleicht auch an Politik. Den Sex kriegen wir auch anderswo.