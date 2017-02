Für den Valentinstag auf den Viktualienmarkt

Der 14. Februar ist nur noch einen Schneeballwurf entfernt und für so manchen stellt sich wie jedes Jahr die Frage nach einem passenden Liebesbeweis.

Weil Liebe ja meistens durch den Magen geht, lohnt sich dafür ein Trip über den idyllischen Viktualienmarkt.

Alles für den Brunch

Des Münchners liebster Volkssport (nach Fußball und Lästern): Brunchen. Alles was ihr dafür braucht, bekommt ihr auf dem Viktualienmarkt. Startet beim Honighäusl und besorgt dort beispielsweise delikaten Edelkastanienhonig oder ein wenig türkischen Honig zum Naschen. Das macht am Frühstückstisch doch etwas mehr her. So nach nebenan zu Lindner, wo ihr euch nicht nur eine exquisite Käseplatte zusammenstellt, sondern auch noch selbst gemachten Joghurt im Glas besorgt.

Wer es würzig und deftig mag, biegt danach rechts ab in Richtung Kustermann. Lupper hat südeuropäische Delikatessen wie Chorizo-Wurst oder Serranoschinken im Angebot. Ein würziger Frühstückstisch hat bekanntlich schon zu manchem vormittäglichen Freudenfeuer verholfen.

Zurück am Maibaum vorbei auf der rechten Seite gibt es bei Sevdas Antipasti und umwerfende Brotaufstriche. Doch Vorsicht, nur für Beziehungen ab fünf Jahren! Schließlich ist gehörig Knoblauch im Spiel. Weiter geht es rechts ums Eck. Bei den Konkurrenten Schenk und Müller holt ihr euch klassische und ungewöhnliche Saftmischungen.

Ohne Kaffee geht nix, und den bekommt man bei der Kaffeerösterei am Viktualienmarkt, egal ob gemahlen oder als Bohnen, Kaffee vom feinsten . Meine Empfehlung: die Sorte „Schöne Münchnerin“, da wird der Morgenkaffee zur Verjüngungskur. Gegenüber holt ihr euch die Frühstücksessentials: Bei Karnoll gibt es einfach die besten Brezen und das beste Gebäck Münchens.

Schließlich und endlich: Was darf zudem nicht fehlen? Richtig, die perfekte florale Garnierung. Lasst euch beim Blütenrein-Floristen an der Frauenstraße ausgiebig beraten. Das Auge isst ja immerhin mit.

Wer es schon morgens besonders aphrodisierend und luxuriös mag, besorgt bei Fisch Witte eine Handvoll Austern und dazu noch beim Nymphenburger Sekt-Stand ein wenig Kribbelwasser. Das ist dann nicht unbedingt der gesündeste Start in den Tag, aber eine gehörige Kerbe im Bankkonto zählt ja oft auch schon als Liebesbeweis.