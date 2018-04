× Erweitern Foto: Vollaths Tagescafé Vollaths

Wurde ja auch Zeit, dass die prominent gelegene Location am oberen Ende der Müllerstraße wieder mit Leben gefüllt wird. Am 12. März hat an der Ecke zur Thalkirchner Straße das Tagescafé Vollaths eröffnet. Hinter dem neuen Lokal steckt Andreas Vollath (Bild links neben seinem Lebenspartner Manfred), der sich mit seinem ersten selbstständigen Projekt einen kleinen Lebenstraum erfüllt.

Das Café ist hell, freundlich und mit Holz und Filz ein wenig bayrisch-rustikal eingerichtet. Es verfügt über 35 Plätze inklusive einer Außenterrasse. Hier serviert das Team diverse Frühstücke, Suppen, schnelle und feine Mittagsgerichte sowie jede Menge Leckeres für Zwischendurch oder zum Kaffee. „Wir erfinden das Rad nicht neu, führen aber die besten Komponenten der Stadt zusammen“, so der 30-jährige Andreas. Dazu gehören natürlich die hausgemachten Kuchen (unser Tipp: Mandarinen-Schmand-Kuchen) und Brot von der Brotmanufaktur Schmidt, das ganz oldschool mit allerlei Aufstrichen, aber auch in gegrillten Versionen erhältlich ist.

Die Teesorten tragen klangvolle Namen wie „Scheene Leni“ und kommen aus dem Chiemgau. Schon bald wird es hier auch Eis des Münchner Herstellers „Ballabeni“ geben. Das Motto des Vollaths: „Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König – und abends haben wir eh zu.“ Wir drücken den Jungs die Daumen für einen erfolgreichen Start und sagen: Willkommen im Viertel!

Vollaths, Ecke Thalkirchner Str. 1/Müllerstraße, Mo – Fr 7 – 19 Uhr, Sa + So 9 – 19 Uhr, Tel. 089 54760554