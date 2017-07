Was anders auf den Teller?

Wer wissen will, was die Gastro-Szene in München und im Umland zu bieten hat – oder wer gerne mal etwas Neues ausprobieren möchte: DelikatEssen – Ausgehen in München 2018 ist da.

Mit 200 getesteten Lokalen ist DelikatEssen nicht nur ein Gourmetführer: „Ausgehen in München“ bedeutet viel mehr, denn nicht nur die Restaurants der Upperclass und der Schickeria sind im Heft dabei. Es ist vielmehr ein „Cross-over“ von Restaurants, Wirtshäusern, Bistros, Bars und Cafés in München und dem Umland.

DelikatEssen ist ab sofort zum Preis von 8,60 Euro im Buchhandel und im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich.

www.delikatessen-muenchen.de