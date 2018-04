Süße Träume aus Meisterhand

× Erweitern Foto: BERNHOFER Georg Chocoladenmanufaktur Chocoladenmanufaktur

Spätestens seit Johnny Depp von Juliette Binoche mit einem Schokoladenstück auf der Leinwand verführt wurde, ist hochwertige Schokolade Kult. Der Wolfratshausener Chocolatier Georg Bernhofer kennt die verführerische Kraft der süßen Masse ganz genau und stellt sie in seiner BERNHOFER Chocoladenmanufaktur & Genusswerkstatt eindrucksvoll unter Beweis.

Sein Handwerk lernte er bei einem Schweizer Schokoladenunternehmen und beim anschließenden Studium der Lebensmitteltechnik in Trier. Im September 2017 war es dann so weit: Georg Bernhofer wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und erfüllte sich mit seiner Chocoladenmanufaktur und Genusswerkstatt am Wolfratshausener Obermarkt einen lang gehegten Traum.

Das Sortiment seiner Manufaktur sucht in Sachen Raffinesse und Kreativität in der Region seinesgleichen. Klassische oder auch exotischere Trüffeln Primeur beispielsweise aus Maracuja, gelben Mandeln und weißer Schokolade reihen sich an unterschiedliche Crèmes Nougat, verschiedene Sorten leckerer Trinkschokoladen im Würfel oder auch veredelte Kakaobohnen. Das exquisite Sortiment der BERNHOFER Manufaktur liefert Genuss pur und wird schließlich komplettiert von den meisterlichen Berncoladen: Schokoladentafeln in aufregenden Sorten und mit schickem Design.

Besonders zu empfehlen (auch zum Verschenken) sind die außergewöhnlichen Kreationen aus der bayerischen Linie wie beispielsweise die „aufbrezelt“-Brezenschokolade oder der „mongdratzl“-Kuchen im Glas.

BERNHOFER Chocoladenmanufaktur & Genusswerkstatt, Obermarkt 16 – 18, Wolfratshausen, Di – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr, www.chocoladenmanufaktur.de