Schwabinger Sterneküche

Abseits vom Trubel der Altstadt und weit weg von Schuhbecks Kochzirkus hat sich im beschaulichen Altschwabing eine ganz frische Gourmetperle aufgetan. Geisels Werneckhof heißt diese und ist ruhig gelegen zwischen Leopoldstraße und Englischem Garten.

Das Restaurant, in zurückhaltendem Landhausstil eingerichtet, mausert sich gerade zum echten Geheimtipp unter Kennern. Dabei ist Küchenchef Tohru Nakamuras Erfolgsrezept nicht mal besonders magisch: Er begeistert sich für Speisen und Zutaten aller Art und experimentiert mit ihnen, bis er genau den Geschmack erreicht, den er sich vorgestellt hat. Das Ergebnis ist eine weltoffene und überraschende Küche, puristisch, aber auch leidenschaftlich, die Nakamura in renommierten Restaurants im In- und Ausland zuvor kennengelernt hat.

Diese Kochkunst begeisterte dabei scheinbar nicht nur seine Gäste. Ende letzten Jahres bekam er den zweiten Michelin-Stern verliehen und rangiert nun auf einer Ebene mit Lokalen wie Tantris oder dem Restaurant Dallmayr.

Geisels Werneckhof, Werneckstr. 11, Dienstag bis Freitag 19-24 Uhr Sa. 13 - 16:30 Uhr und 19-24 Uhr, www.geisels-werneckhof.de