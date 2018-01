SaveTheDate

× Erweitern Foto: Alex Stark MarkusMensch

Holt die neuen Kalender raus und lasst uns gleich mal die wichtigsten Termine eintragen. Denn auch in 2018 gibt es wieder jede Menge Termine, die man nicht verpassen sollte! An dieser Stelle möchte ich mich bei allen treuen Lesern bedanken, die Monat für Monat meine Kolumne hier in der LEO so fleißig lesen. Ich wünsche Euch und Euren Familien ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr.

Euer Markus Mensch

× Erweitern Foto: Gents Garage Glamour Afternoon

27. Januar: Glamour Afternoon

Die „Gents Garage“, das Nagelstudio für Männer, lädt mit Blogger Markus Mensch zum Glamour Afternoon nur für Männer. Bei tollen Tipps und Drinks gibt es neben der Maniküre auch noch viele neue Kontakte zu schließen.

Anmeldung unter: gents-garage.de

× Erweitern Foto: Karin Gatterer) RestaurantInszenario

14. Februar: Valentinstag

Romantik trifft Faszination im Restaurant Inszenario. Küchenchef und Inhaber Markus Camera inszeniert einmalige Menüs und überrascht so mit seiner internationalen Küche. Da an Valentinstag jeder ein Tisch reservieren möchte, sollte man(n) lieber schon heute an den Tag der Liebe denken.

Reservierung unter: restaurant-inszenario.de

× Erweitern Foto: Max Ostermeier LaBohèmeSchwabing

1. April: Oster-Brunch

Am Ostersonntag überrascht das Restaurant La Bohème in Schwabing seine Gäste mit dem großen Oster-Brunch. Ein Pflichttermin für als Brunch-Fans und bei Sonnenschein kann man die leckeren Köstlichkeiten auf der großen Terrasse genießen.

Reservierung unter: boheme-schwabing.de